شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: الكأس السبب فى تشجيعى للزمالك.. وشكرا للجيش الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 مع كل الفرق التي لعب بها حباً في أحمد الكاس نجم الفريق الأبيض والكرة المصرية السابق.

وأضاف شيكابالا عبر قناة الزمالك:" أحمد الكاس موهبة كبيرة في الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو في سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة".

كما أعرب محمود شيكابالا، عن عشقه لأحمد الكاس نجم الكرة المصرية السابق، معترفا أحمد الكاس هو السبب الرئيسي في تشجيعه للزمالك.

وأتم حديثه:" الكاس كان في حتة تانية خالص، ولاعب تاريخي من الصعب تكراره، انه لاعب متكامل".

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ووجه شيكابالا الشكر لكل أطباء مصر والمطلق عليهم الجيش الابيض علي المجهود الخارق المبذول لمحاربة فيروس كورونا.

فيما كشف طارق يحيي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ان إدارة الزمالك أرسلت باقي مستحقات اللاعبين المحترفين والمتواجدين في بلادهم علي حساباتهم الخاصة، قائلاً: إدارة الزمالك أرسلت باقي مستحقات الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي علي حساباتهم البنكية بعد سفرهم الي بلادهم المغرب وتونس عقب ازمة كورونا.

وأضاف طاق يحيي ان إدارة الزمالك التزمت مع الأجانب مثلما التزمت مع المصريين بسداد كافة المستحقات المتأخرة رغم توقف النشاط تماما.