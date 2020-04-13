شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: 10 أندية تفكر فى إنهاء الموسم الكروى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن هناك 10 أندية تفكر جديا في إنهاء الموسم وإلغاء الدورى بسبب عدم وجود موارد.
وقال رئيس نادى الاتحاد السكندرى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: الأندية تعانى من عدم وجود موارد للصرف على النادى واللاعبين وهو ما دفعهم للتفكير في إنهاء الموسم وإلغاء الدورى.
وأكد رئيس زعيم الثغر، أن رزاق سيسيه يتمنى البقاء مع سيد البلد الموسم المقبل وعدم العودة للزمالك.
ووجه مصيلحى رسالة للاعبين في مصر، قائلا: إللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، الأندية الشعبية لا يدخل لها فلوس حاليا والراعى لا يرد على الاتصالات، كما أن الأندية غاوية وأصحاب المحلات المستأجرين يطالبون بتخفيض الإيجار، فاحمدوا ربنا قوى غيركم مش لاقى ومرتبهم مش بيعدى الألفين جنيه وأقل لاعب بيعدى راتبه الشهر الـ100 ألف جنيه.
وأوضح رئيس الاتحاد، أنه يتواصل مع رؤساء جميع الأندية لمناقشة الوضع الحالي خاصة في موضوع مستحقات اللاعبين، مؤكدا أن أحد رؤساء الأندية قالى لو وصلت اللاعبين لـ50% يبقى يحمدوا ربنا، وأنا وصلت للاعبى سيد البلد 65% من مستحقاتهم ويوصلنى كلام أنهم عاوزين الباقى.
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