شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة تجمع وليد سليمان بالطفل عبد الله الكلحاوى فى "ماتش كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإعلامية بسمة وهبة من أن تجمع بين نجم النادى الأهلى وليد سليمان، والطفل الموهوب عبد الله الكلحاوى، والذى غنى "يا كورونا مالك ومالنا".

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها على إنستجرام، صورة تجمعها بعبد الله الكلحاوى، ومعهما النجم وليد سليمان، من حديقة أحد المنازل، وعلقت "الأهلي مابيتأخرش عن عشاقه وجمهوره أبداً.. أنا وكابتن وليد سليمان وعبد الله الكلحاوى مطرب "يا كورونا مالك ومالنا" استنونى معاهم قريبًا فى ماتش كورة"



ببسمة وهبة ووليد سليمان وعبد الكلحاوى

كان وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى هنأ زميله مؤمن زكريا بعيد ميلاده قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا مؤمن وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا حبيبى".

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ويحتفل اليوم الأحد، مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده رقم 32، حيث إنه من مواليد 12 أبريل 1988، ويعد ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد هى الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا فى عامه الجديد بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019.