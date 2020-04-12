شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات من العيار الثقيل لم تستفد منها الأندية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع تفشى فيروس «كورونا»، أصبحت كرة القدم تعانى من توقف غير مسبوق فى منافساتها حول العالم، ليرسم ذلك خريطة أزمة حقيقية قد يبدأ تأثيرها بالظهور لاحقا، ومع تعليق المنافسات فى جميع الدول، دخلت أندية واتحادات كرة القدم فى دوامة مالية وجماهيرية تاريخية، ظهرت علاماتها الآن.

من أولى علامات الأزمة الكروية، بدأت أندية أوروبية كبرى التشاور فيما إذا كانت ستخفض رواتب لاعبيها، على خلفية توقف البطولات الرياضية والأزمة المالية الخانقة التى سببها فيروس كورونا المستجد فى القارة، وبالفعل اتجهت عدة أندية إلى تخفيض رواتب اللاعبين.

أنطوان جريزمان - صورة أرشيفية

ومن أبرز الأزمات أيضًا تعليق مسابقات البطولات حول العالم، مما يعنى أن هوية الأبطال، والمتأهلين للأدوار الحاسمة، والهابطين ستظل عالقة، مما يعنى أن الاتحادات أمام معضلة غير مسبوقة، فى تحديد مصير هذا الموسم، إلى جانب تأجيل حدث ضخم مثل اليورو، ومثله بطولة كوبا أمريكا، وأولمبياد طوكيو، يدل على أزمة حقيقية «تاريخية»، ستضع الاتحادات الدولية فى موقف حرج مع شركات الرعاية، والجماهير، والبث التليفزيونى.

كوتينيو - صورة أرشيفية

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرمت الأندية الأوروبية الكبرى صفقات من العيار الثقيل ولكن كانت الصدمة الكبرى هى الأداء الذى ظهرت به هذه الصفقات فى النصف الأول من الموسم الحالى بسبب عدم التجانس إلى جانب ظهور فيروس «كورونا» وتوقف المسابقات مما جعل الأندية لم تستفد من هذه الصفقات على الإطلاق. ويستعرض «المصرى اليوم» الأندية التى لم تستفد من الصفقات التى أبرمتها فى سوق الانتقالات الصيفية الماضية.