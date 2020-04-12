- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحتفل بعيد الفصح وسط عائلته في جزيرة ماديرا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعيد الفصح المجيد، وسط عائلته في العزل الصحي، الذي يجبره على البقاء في منزله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشر النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»، الذي يتابعه أكثر من 212 مليون شخص حول العالم، صورة له وسط عائلته أثناء تناولهم للطعام، وأرفقها بعبارة: «نتمنى فصحا سعيدا للجميع».
وسرعان ما حصدت الصورة الملايين من المعجبين، والتعليقات المهنئة خلال ساعات قليلة.
ويعيش رونالدو وعائلته حاليا في منزل فخم، في جزيرة ماديرا مسقط رأسه، استأجره للحصول على الراحة والحرية والخصوصية اللازمة، في ظل توقف النشاط الكروي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,065
-
تعافي
447
-
وفيات
159
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يحتفل بعيد الفصح وسط عائلته في جزيرة ماديرا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.