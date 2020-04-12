شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحتفل بعيد الفصح وسط عائلته في جزيرة ماديرا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعيد الفصح المجيد، وسط عائلته في العزل الصحي، الذي يجبره على البقاء في منزله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»، الذي يتابعه أكثر من 212 مليون شخص حول العالم، صورة له وسط عائلته أثناء تناولهم للطعام، وأرفقها بعبارة: «نتمنى فصحا سعيدا للجميع».

وسرعان ما حصدت الصورة الملايين من المعجبين، والتعليقات المهنئة خلال ساعات قليلة.

رونالدو يحتفل بعيد الفصح وسط العائلة في جزيرة ماديرا

ويعيش رونالدو وعائلته حاليا في منزل فخم، في جزيرة ماديرا مسقط رأسه، استأجره للحصول على الراحة والحرية والخصوصية اللازمة، في ظل توقف النشاط الكروي.