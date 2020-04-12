شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد يرحب بأحمد فتحي في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، زميله أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي سابقًا بانتقاله إلى نادي بيراميدز.

وكان «بيراميدز» قد أعلن أمس، التعاقد مع أحمد فتحي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد أن رفض التجديد مع الأهلي.

ونشر عبدالله السعيد عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام» صورة لأحمد فتحي وعلق عليها قائلاً: «مرحبًا يا صديقي».

كانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى برئاسة الكابتن محسن صالح أعربت عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي بعد رفضه الاستمرار في النادى بسبب الخلاف على المقابل المادى.