شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي لن تطلب إعادة 371 مليون يورو في حال إلغاء "البريمير ليغ" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 أكدت صحيفة دايلي ميل، أن شبكة سكاي لن تطلب إعادة مبلغ 371 مليون يورو الخاصة بحقوق البث التلفزيوني، إذا تم إلغاء الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الجاري. وأضافت الصحيفة، أن الشبكة ستبحث عن طرق أخرى لتعويض هذه الخسارة ومنها زيادة عدد المباريات الموسم المقبل، الأن على الأندية رد 150 مليون يورو فقط كحد أقصى بحال إلغاء الموسم





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