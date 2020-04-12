حالة واحدة تجعل بريشيا ينسحب من الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

تحدث رئيس نادي بريشيا، ماسيمو كيللينو، في تصريحات نشرها فوتبول إيطاليا، عن أنه لن يستكمل الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، مهاجماً لتصريحات رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو الذي يرغب في استئناف الموسم. قال كيللينو: "أعلنها صريحة إذا تم استئناف الموسم في الدوري الإيطالي لن يلعب فريقي حتى، وإن كان يعني ذلك خصم النقاط وأنا أتحمل المسؤولية كاملة". وأضاف: "أرى الكثير من الأنانية والطمع في من يرغب في استئناف الموسم في الدوري الإيطالي بالرغم من الأحداث التي مررنا بها خلال الفترة الأخيرة، لوتيتو يرغب في العودة للمباريات مرة أخرى، أستمع فقط لمن يستحقون هذا الأمر، ومن وجهة نظري أن لوتيتو لا يمثل لاتسيو من الأساس فهو مجرد رئيس مجلس إدارة النادي فقط". وتابع: "أما بالنسبة لإتحاد اللاعبين الإيطاليين وغابريلي غرافينا، عليهم أن يتفقدوا الأوضاع المادية للأندية في بداية الأمر قبل الاهتمام بالظهور على شاشات التلفاز". واختتم: "بكل جدية على الجميع أن يرى كيف تسير الأوضاع في بريشيا؟، لا أسعى للاستفادة من الموقف، ولكن أعلم أن بريشيا لن يفلس وبإمكانه العودة إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى".

