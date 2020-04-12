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تخفيض رواتب 3 أشهر للاعبي الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استغلت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، الباب الذي فتحه المحترف السوري بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، عمر السومة عندما أعلن موافقته على تخفيض راتبه، لمساعدة فريقه في الأزمة التي يمر بها كغيره من الأندية نتيجة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحسب مصدر الصحيفة في الأهلي، فإن مجلس الإدارة، توصل إلى اتفاق مع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على تخفيض رواتبهم بسبب توقف النشاط الرياضي، على أن يشمل التخفيض 3 أشهر هي أبريل الحالي ومايو ويونيو المقبلين على أقل تقدير، علما أن النشاط الرياضي توقف في منتصف مارس الماضي.

وكانت إدارة الأهلي قررت في وقت سابق تعليق عقود جميع العاملين المتعاونين مع النادي.

ولم يعلن المصدر كيفية وآلية تخفيض الرواتب المتفق عليها بين مجلس الإدارة واللاعبين، فيما اتفق الجميع على ضرورة المشاركة في تقليل الأعباء على النادي.