تعافي الأسطورة داجليش من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن
خرج لاعب ومدرب ليفربول سابقا، الأسكتلندي سير كيني داجليش من المستشفى الذي مكث به منذ تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتأكدت إصابة الأسطورة الأسكتلندي بفيروس كورونا ليتم حجزه في المستشفى منذ الأربعاء الماضي للعلاج لكنه غادرها مساء السبت بعد تحسن حالته.
وأشاد داجليش بالعمل الذي قام به الأطباء وكتب في صحيفة ذي صنداي بوست «الناس ربما تعتقد أنني حصلت على أفضل رعاية بسبب شهرتي، ولكن كل المرضى يحصلون على أفضل الرعاية».
وذكر ليفربول في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت قبل يومين أن داجليش (69 عاما) خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، لتأتي العينة إيجابية، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، واختار عزل نفسه بعيدا عن عائلته قبل الدخول للمستشفى.
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