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تعافي الأسطورة داجليش من كورونا

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تعافي الأسطورة داجليش من
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن

خرج لاعب ومدرب سابقا، الأسكتلندي سير كيني داجليش من المستشفى الذي مكث به منذ تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وتأكدت إصابة الأسطورة الأسكتلندي بفيروس كورونا ليتم حجزه في المستشفى منذ الأربعاء الماضي للعلاج لكنه غادرها مساء السبت بعد تحسن حالته.

وأشاد داجليش بالعمل الذي قام به الأطباء وكتب في صحيفة ذي صنداي بوست «الناس ربما تعتقد أنني حصلت على أفضل رعاية بسبب شهرتي، ولكن كل المرضى يحصلون على أفضل الرعاية».

وذكر ليفربول في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت قبل يومين أن داجليش (69 عاما) خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، لتأتي العينة إيجابية، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، واختار عزل نفسه بعيدا عن عائلته قبل الدخول للمستشفى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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