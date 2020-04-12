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هل انخفض حماس المدربين لتدريبات المنزل؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

انخفضت وتيرة المتابعة اليومية لتمارين اللاعبين في منازلهم بعد شهر من توقف المنافسات جراء جائحة كورونا، ولم تعد بتلك الجدية بعد أن تسرب إلى إدارات الأندية والمدربين وكذلك اللاعبين قناعة بصعوبة عودة المنافسات في الفترة الحالية، أو استئنافها بعد فترة تزيد على 3 أشهر على أقل تقدير، وهو ما بدا واضحا على أرض الواقع من خلال السماح للاعبين الأجانب بالمغادرة إلى بلدانهم في اليومين الماضيين.

واستخدم مدربو فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جميع الوسائل التقنية المتاحة لمتابعة تدريبات اللاعبين في منازلهم ووحداتهم السكنية، وذلك عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل وتس اب وسكايب.

وأكد لـ»مكة» عدد من مدربي فرق دوري الأمير محمد بن سلمان قناعتهم بأن التمارين المنزلية لن تماثل تدريبات الملعب والصالات الرياضية بأي حال من الأحوال، فيما تجعل اللاعب يحافظ على القليل من لياقته فقط، معترفين بصعوبة متابعة عدد كبير من اللاعبين وبشكل دوري.

فابيو كاريلي

أكد مدرب الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي تشتت تفكير جميع المدربين وكذلك اللاعبين، وقال» لا نعرف متى ستعود الأوضاع إلى طبيعتها. في الأيام الأولى كان هناك جدول زمني لتدريب اللاعبين مرسوم من قبلنا كجهاز فني متكامل ولكن دون سيطرة على اللاعب الذي يطبق المطلوب منه بعيدا عنا«.

ناصيف البياوي

قال مدرب فريق العدالة التونسي ناصيف البياوي »في البداية كنا نتابع اللاعبين بشكل يومي عن طريق الفيديو و الواتس اب، كما خصص مدرب اللياقة حصة تمرين يومية ترسل للاعبين، وكنا نحرص على متابعتها وحث اللاعبين على تنفيذها، لكن ذلك ليس كافيا إطلاقا لتجهيز لاعب محترف أو المحافظة على لياقته البدنية، فجميع اللاعبين لا يمتلكون الأجهزة المتطورة المساعدة، كما أن الأندية ليس بمقدورها توفير هذه الأجهزة لكل لاعب بحكم أن الواضع استثنائي ولم يسبق له مثيل«.

فلادان ميلويفيتش

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يحرص مدرب الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش على متابعة لاعبي الفريق بنفسه، حيث يطالب بتقرير يومي عن كل لاعب من حيث الحالة البدنية وقياس الكتلة العضلية والوزن وخسارة الدهون، كما يتابع الجهاز الفني والطبي التقارير العلاجية وبرامج التأهيل للاعبين المصابين، مما يشير إلى احترافية عالية من قبل الجهاز الفني واللاعبين.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة الأهلي وفرت أجهزة طبية ولياقية للاعبين في منازلهم، وذلك في إطار برنامج وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب فلادان.

دانيال كارينيو

يعمل مدرب اللياقة في نادي الوحدة بالتنسيق مع المدير الفني الأوروجوياني دانيال كارينيو على إرسال تمارين يومية للاعبين عن طريق الواتس اب لتطبيقها يوميا.

وقال المشرف العام على الفريق توفيق تونسي» لدينا مدربو لياقة بدنية جيدون يتابعون اللاعبين بالهاتف يوميا بعد إرسال برامج تدريبية يوميا يتم الالتزام بها من قبل اللاعب، كما تتم متابعة أوزان اللاعبين أسبوعيا بصورة دقيقة«.

روي فيتوريا

يضع مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا برنامجا يوميا خاصة للاعبين عبر الواتس اب، وذلك بوجود مدرب اللياقة المتخصص، يحرص من خلاله على احتفاظ اللاعبين بمعدلات عالية من اللياقة البدنية على أمل العودة للتدريبات الجماعية، وذلك قبل أن يتسرب إليه كبقية المدربين عدم استئناف الدوري قريبا.

رازفان لوشيسكو

أكد مدرب فريق الهلال الروماني رازفان لوشيسكو أنه يتابع التدريبات اليومية للاعبين في منازلهم عن طريق استخدام تطبيق سكايب للتواصل مع اللاعبين بالصورة والصوت، فيما أثنى مدرب اللياقة في الهلال على تمتع اللاعبين بلياقة بدنية عالية تسعفهم على خوض معدل جيد من المباريات خلال الأسبوع دون تأثر.

لماذا انخفضت وتيرة متابعة اللاعبين؟