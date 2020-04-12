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الاتحاد يلاحق الحداد والكرتي لتقوية هجومه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تحركاتها للبحث عن محترفين أجانب لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بإضافات فنية على مستوى الشق الهجومي لمعالجة الضعف الذي يعاني منه الفريق.

وكشفت صحيفة البطولة المغربية عن بدء محادثات للاتحاد مع لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي وليد الكرتي وإسماعيل الحداد تأهبا للمنافسات المقبلة وقيدهما في فترة الانتقالات الصيفية.

ويشغل الكرتي خانة الوسط المتقدم بينما يلعب الحداد في خانة الهجوم، ويعد المركزان مهمان ومطلوبان لدى المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي بسبب الحاجة الماسة نظير تواضع مستويات اللاعبين الذين يشغلون هذه المراكز حاليا.

وخلال الفترة الشتوية الماضية، تعاقدت إدارة نادي الاتحاد مع المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني كمهاجم، والتونسي أنيس البدري كلاعب وسط متقدم، ولم ينجح الثنائي في إقناع جماهير النادي بما لديهما من إمكانيات على الرغم من المشاركات المحدودة لهما مع الفريق قبل توقف النشاط الرياضي، ولا سيما البدري الذي تعرض إلى إصابة غيبته عن الكثير من اللقاءات،

بينما كانت حصيلة أهداف بوني مع الفريق ثلاثة أهداف أمام فرق ضمك والشباب والحزم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.