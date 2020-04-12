شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الزمالك من حقه توثيق عقد محمود علاء باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق أن نادي الزمالك من حقه توثيق عقد محمود علاء مدافع الفريق الذي قام بتوقيعه منذ أيام لتمديد تعاقده مع النادي لمدة موسمين.

وقال طارق يحيي خلال برنامج " زملكاوي " علي قناة الزمالك : نادي الزمالك من حقه توثيق عقد محمود علاء الذي تم توقيعه منذ أيام ، مضيفا : هي الناس مالها ومال عقد محمود علاء جدد ولا اتوثق ولا لا ، اللاعب كده كده قاعد مع النادي واعلنها.

وكانت انباء قد انتشرت بشان عدم تجديد تعاقد محمود علاء مع الزمالك وهو ما نفاه النادي وتم تسريب العقد الجديد للاعب مع إدارة الزمالك.

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فيما شن طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق هجوما علي اتحاد الكرة بشأن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل ، والذي تمسك اتحاد الكرة بتطبيقه.

وقال طارق يحيي خلال برنامجه " زملكاوي " علي قناة الزمالك : المفترض عند تطبيق قرار جديد لابد ان يكون هناك فترة انتقالية للاندية لتوفيق أوضاعها مع لاعبيها، فكيف سيتم الاستغناء عن الأجانب بصورة مفاجئة ؟

وتساءل طارق يحيي قائلا : لو اللاعب رفض العروض اللي جابهاله النادي ، هل سيتم الاستغناء عنه مجانا، ومن يتحمل تكاليف اللاعبين المحترفين بعد قرار تقليص عددهم، مضيفا ان الامر يعتبر اهدار للمال العام في حال تطبيقه الموسم المقبل.