شكرا لقرائتكم الكاس يكشف عن أصعب هدف في تاريخه الكروي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الهدف الأصعب في تاريخه مع المستديرة.

وقال الكاس خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي، على شاشة قناة الزمالك:" هدفي مع الزمالك في مرمى المحلة في موسم هو الأصعب".

وأضاف:" كان يتبقى 12 دقيقة فقط على نهاية المباراة كنا نحتاج للفوز من أجل الحفاظ على أمل المنافسة على الدوري، ونجحت في التسجيل فور نزولي للملعب بالربع ساعة الأخيرة".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.