شكرا لقرائتكم شيكابالا: تقليص عدد الأجانب في الدوري قرار صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك أن قرار تقليص عدد الأجانب بالدوري المصري، صعباً للغاية.

وأضاف شيكا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" القرار صعب في هذا التوقيت، فهناك أكثر من لاعب أجنبي يمثل عنصر أساسي داخل فريقه ومن الصعب تركه أو التخلي عنه الاّن".

وأوضح:" من الممكن أن يطبق هذا القرار ولكن على المدى البعيد ولكن من الصعب تطبيقه مع نهاية الموسم الحالي".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.