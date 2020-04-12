شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: شيكابالا أول من تبرع لأسر شهداء الأهلي في حادث بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، بشخصية محمود شيكابالا وطيبة قلبه على المستوى الانساني.
وأضاف الكاس خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شيكابالا كان أول المتبرعين لأسر شهداء الأهلي في حادث بورسعيد وهي لفتة تدل وتنم على انسانيته".
وواصل الكاس تصريحاته:" أشفق على شيكابالا من تعرضه لاهانات وسباب بالأم، فهو أمر لا يطيقه أحداً على الاطلاق".
ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.
التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.
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