شكرا لقرائتكم محمود الاسيوطي يؤكد خلال بياناً رسميا عدم ترشحه لانتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي سابقاً ، بياناً صحفياً، يؤكد من خلاله عدم ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة القادمة.

وجاء البيان كالتالي ..

اتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من تواصل معى بالوسائل المختلفة سواء عن طريق الاتصالات المباشرة او عبر مواقع التواصل الأجتماعي بأنواعها كذلك المواقع الرياضية والشخصيات المرموقة فى المجال الرياضى التى تحدثت معى ولكل من طالبنى بالترشح لخوض انتخابات مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري القادمة وهو الأمر الذى اسعدنى كثيرآ نظرا لثقتكم الغالية فى شخصى وهى أعلي وسام علي صدري وتواجدى فى أي منصب يفيد الكرة المصرية شرف عظيم لى ولكن نظراً لارتباطي باستثمارات رياضية متعددة .

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وتابع الاسيوطي في بيانه ، "ولحرصى الدائم على الشفافية وعدم تضارب المصالح في حالة حصولي علي اَي منصب في اتحاد كرة القدم لذلك قررت عدم الترشح لأى منصب باتحاد كرة القدم المصرى وغلق الباب نهائيآ أمام اى مطالبات للترشح مع خالص امنياتي القلبية بالتوفيق لكل المرشحين وعلي الجمعيه العمومية ان تحسن اختيار الأفضل لتصحيح مسار الكرة المصرية حتى تعود لسابق عهدها فى ريادة افريقيا ولكم جزيل الشكر والتقدير وحفظ الله مصر".

تحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية فى ظل العدد الكبير للأندية التى ستشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما ان الامر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشان البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائجة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.