شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: والدتي كانت تنصحني بالابتعاد عن كوارشي في مباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفاً طريفاً جمعه بوالدته الراحلة.

وقال الكاس خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" والدتي كانت حنونة للغاية، حالها حال كل أم مصرية، وكانت تخاف عليّ بشكل كبير".

وأضاف:" حينما كنت في صفوف الأولمبي كانت أمي تخشى مواجهة الزمالك بسبب ضخامة حجم كوراشي وعنفه بعض الشيىء في الملعب وكانت تنصحني بالابتعاد عنه وعدم الاحتكاك به".

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ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.