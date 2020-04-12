شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يطالب بعقد جلسة طارئة للأندية المتضررة من إيقاف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى بالتريث فى اتخاذ القرارات خلال الفترة المقبلة وعقد جلسة طارئة عن طريق الكونفرانس مع مسئولى الأندية المتضررة من إيقاف النشاط الكروى لبحث تطورات استكمال الموسم الحالى .

واكد السقا فى تصريحات خاصة أنه من غير المقبول ان يقوم مسئولى اللجنة الخماسية المشكلة بإدارة الكرة فى مصر باتخاذ بعض القرارات الحاسمة خلال الفترة الحالية دون أخذ مشورة مسئولى الأندية التى ستقوم بتنفيذ تلك التعليمات .

وقرر اتحاد الكرة تعليق النشاط الرياضى لمدة حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا الذى ضرب العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدى لحدوث وفيات كثيرة ، وهو ما جعل مسئولى الأندية يقومون بتجميد التدريبات أيضا لمعرفة الموقف الأخير من عودة مسابقة الدورى من عدمها .

وكشف قائد المنتخب الوطنى الأسبق أنه لا يجوز أن تدار كرة القدم بمصر بهذا الشكل وعن طريق سياسة الأمر الواقع واتخاذ القرارات فى الغرف المغلقة دون العودة لمسئولى الأندية .

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من ناحية اخرى نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى توفير قسط من مستحقات اللاعبين، فى إطار رغبة الإدارة لاستقرار اللاعبين نفسيا.

كان لاعبو المصرى قاموا بمبادرة بالموافقة على خصم 50% من مستحقاتهم المالية كنوع من رد الجميل تجاه النادى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن الإدارة وافقت بالفعل على إخراج الشيكات الخاصة باللاعبين اليوم حتى يستطيع الجميع الصرف على احتياجاته الشخصية في ظل بقائهم في المنزل والتدريب طبقا للخطة التي وضعها طارق العشرى المدير الفني للفريق.

وأضاف السقا أن إدارة المصرى أكدت للاعبين أنهم سيحصلون على مستحقاتهم في الموعد المحدد وهو ما أوفت به، مؤكدا أن ذلك أضفى نوعا من الاستقرار والسعادة على اللاعبين.