شكرا لقرائتكم الشاطر: تصريحات خالد قمر بخصوص توقيعه للمارد الأحمر تدعو إلي السخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اسلام الشاطر نجم الاهلي السابق ، أن تصريحات خالد قمر لاعب الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي بخصوص توقيعه للمارد الأحمر ، تدعو إلي السخرية .

وقال الشاطر خلال برنامجه علي قناة الاهلي، ساخراً " خالد قمر فكرني بعادل امام وسعيد صالح بقصته عن توقيع زميله مكانه، إمضي يا اشول".

وأشار اسلام الشاطر ، إلي إن خالد قمر قال أن وزير الداخلية السابق تدخل لانتقاله إلى الزمالك بعد التوقيع للأهلي ، مطالباً من لاعب الاتحاد السكندري أن يكون حريص في تصريحاته حتي لا تكون مثيرة للسخرية .

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وأضاف الشاطر ، أن خالد قمر قال انه واحد صاحبه مضى مكانه للأهلي وهو راح خلص عقده مع الزمالك، مشدداً هل هذا يعقل ده لو نادي درجة رابعة متحصلش.

وأكمل الشاطر، حين وقع خالد قمر للزمالك كان في هذا التوقيت علاء صادق مديراََ للتعاقدات في النادي الاهلي .

وكان خالد قمر قد صرح في احد البرامج قائلاً : "وقعت للأهلي وأنا لاعب في اتحاد الشرطة، ولكن مع تدخل الزمالك، نادي الشرطة فضل انضمامي للأبيض".

واستكمل: "كنت قد حصلت على أموال من الأهلي ولكن وزير الداخلية تدخل في الأمر وحسمه، خاصًة أن رغبتي كانت للزمالك".