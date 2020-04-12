شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى لـ لاعبى مصر: إللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، رسالة للاعبين في مصر، الذين يطالبون بمستحقاتهم كاملة في هذه الظروف التى تشهد توقف النشاط الرياضى، بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس نادى الاتحاد السكندرى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: أتواصل مع رؤساء جميع الأندية لمناقشة الوضع الحالي خاصة في موضوع مستحقات اللاعبين، مؤكدا أن أحد رؤساء الأندية قالى لو وصلت اللاعبين لـ50% يبقى يحمدوا ربنا، وأنا وصلت للاعبى سيد البلد 65% من مستحقاتهم ويوصلنى كلام أنهم عاوزين الباقى.

وأرسل محمد مصيلحى رسالة لكل لاعبى مصر: إللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، الأندية الشعبية لا يدخل لها فلوس حاليا والراعى لا يرد على الاتصالات، كما أن الأندية غاوية وأصحاب المحلات المستأجرين يطالبون بتخفيض الإيجار، فاحمدوا ربنا قوى غيركم مش لاقى ومرتبهم مش بيعدى الألفين جنيه وأقل لاعب بيعدى راتبه الشهر الـ100 ألف جنيه.