شكرا لقرائتكم طارق يحيي: من يتحمل تكاليف رحيل اللاعبين المحترفين بعد قرار تقليص عددهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق هجوما علي اتحاد الكرة بشأن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل ، والذي تمسك اتحاد الكرة بتطبيقه.

وقال طارق يحيي خلال برنامجه "زملكاوي " علي قناة الزمالك : المفترض عند تطبيق قرار جديد لابد ان يكون هناك فترة انتقالية للاندية لتوفيق أوضاعها مع لاعبيها، فكيف سيتم الاستغناء عن الأجانب بصورة مفاجئة ؟

وتساءل طارق يحيي قائلاً: لو اللاعب رفض العروض اللي جابهاله النادي ، هل سيتم الاستغناء عنه مجانا، ومن يتحمل تكاليف اللاعبين المحترفين بعد قرار تقليص عددهم، مضيفا ان الامر يعتبر اهدار للمال العام في حال تطبيقه الموسم المقبل.

Advertisements

من ناحية اخري اطمان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق والذي يؤدي برنامج تأهيلي عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبي منذ فترة.

وتحدث كارتيرون مع محمد أسامة طبيب الفريق عن حالة المصابين وتحديدا محمود عبد العزيز زيزو ونتائج الأشعة التي اجراها مؤخرا، وكذلك عن البرنامج الذي يؤديه حازم امام ظهير ايمن الفريق حيث كان يعاني من اجهاد شديد وشد في العضلة الضامة قبل فترة التوقف.

واجرى محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، أشعة للاطمئنان على حالته على هامش تجهيزه للعودة إلى الملاعب، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعدما أجرى جراحة فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى مع الفريق، ووفقا للأشعة والفحوصات الجديدة التى أجراها زيزو للاطمئنان على حالته، سيتحدد الموعد النهائى لعودته إلى الملاعب، وذلك بعدما حرص الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على متابعة برنامج "زيزو" خلال فترة التوقف الجارية، تمهيدًا لاستعادة جهوده خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث يخوض اللاعب تأهيلاً من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها فى شهر أكتوبر الماضى.