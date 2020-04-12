شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: الزمالك سدد كل مستحقات اللاعبين الأجانب ومن حقه توثيق عقد علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف طارق يحيي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ان إدارة الزمالك أرسلت باقي مستحقات اللاعبين المحترفين والمتواجدين في بلادهم علي حساباتهم الخاصة.

وقال طارق يحيي عبر قناة الزمالك : إدارة الزمالك أرسلت باقي مستحقات الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي علي حساباتهم البنكية بعد سفرهم إلي بلادهم المغرب وتونس عقب ازمة كورونا.

وأضاف طاق يحيي ان إدارة الزمالك التزمت مع اللاعبين الأجانب مثلما التزمت مع المصريين بسداد كافة المستحقات المتأخرة رغم توقف النشاط تماما.

فيما قال المدير الفني السابق للزمالك أن أمير مرتضي منصور المشرف علي الفريق يحرص علي الاتصال يوميا بجميع لاعبي الزمالك للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم معاناة احدهم من أي أزمات سواء في الكرة او في خارج المجال الكروي.

وأكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق أن نادي الزمالك من حقه توثيق عقد محمود علاء مدافع الفريق الذي قام بتوقيعه منذ أيام لتمديد تعاقده مع النادي لمدة موسمين.

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مضيفا ان نادي الزمالك من حقه توثيق عقد محمود علاء الذي تم توقيعه منذ أيام ، وتساءل : هي الناس مالها ومال عقد محمود علاء جدد ولا اتوثق ولا لا ، اللاعب كده كده قاعد مع النادي واعلنها.

وكانت انباء قد أنتشرت بشان عدم تجديد تعاقد محمود علاء مع الزمالك وهو ما نفاه النادي وتم تسريب العقد الجديد للاعب مع إدارة الزمالك.

فيما شن طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق هجوما علي اتحاد الكرة بشأن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل ، والذي تمسك اتحاد الكرة بتطبيقه.

وقال طارق يحيي: المفترض عند تطبيق قرار جديد لابد ان يكون هناك فترة انتقالية للاندية لتوفيق أوضاعها مع لاعبيها، فكيف سيتم الاستغناء عن الأجانب بصورة مفاجئة ؟

وتساءل طارق يحيي قائلا : لو اللاعب رفض العروض اللي جابهاله النادي ، هل سيتم الاستغناء عنه مجانا، ومن يتحمل تكاليف اللاعبين المحترفين بعد قرار تقليص عددهم، مضيفا ان الامر يعتبر اهدار للمال العام في حال تطبيقه الموسم المقبل.