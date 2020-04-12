شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: لابد من محاسبة لجنة تخطيط الأهلى على ترك أحمد فتحى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى يونس نجم الأهلى الأسبق إن لو هناك عدل لكان هناك حساب للجنة التخطيط بالنادى الأهلى على ترك أحمد فتحى ظهير القلعة الحمراء لنادى بيراميدز مجانا.

ووجه نجم القلعة الحمراء في تصريحات خاصة حديثه إلى لجنة تخطيط الأهلى: لماذا لم تقبلوا بعرض بيراميدز عندما عرضوا عليكم الحصول على خدمات اللاعب".

أضاف مصطفى يونس:" لماذا لم تجددوا لأحمد فتحى موسم ثم عرضتوه للبيع كى تستفيدوا منه وأرى أن الجمعية العمومية لا بد أن تحاسب لجنة التخطيط على هذا الخطأ الجسيم".

وأعلن نادى بيراميدو انتقال أحمد فتحى إلى صفوفه رسميا في صفقة انتقال حر بعد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

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وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.