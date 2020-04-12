شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرد على اتهامات مدافع الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الأهلي موقفهم من الدخول في مفاوضات مع محمد الناهيري مدافع الوداد المغربي، والذي ربطت بعد التقارير الإعلامية بينه وبين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خاصة في ظل انتهاء عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، والتى تأتى كنوع من الرد على اتهامات اللاعب للإدارة الحمراء بنشر الشائعات حول وجد تفاوض معه من أجل التأثير عليه واخراجه عن تركيزه قبل مواجهة الفريقين فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي : "لم نفاوض الناهيري..تدعيم مركز الظهير الأيسر ليس من ضمن أولويات فايلر في الوقت الحالي من الأساس..قد نضم مدافع ولكن سيكون لتدعيم مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع ولكن الظهير الأيسر نملك فيه وفره من اللاعبين المميزين وهم علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف بالإضافة للمعار للصفاقسي التونسي حسين السيد.

وأضاف المصدر أن مركز الجناح المهاجم سيكون من ضمن المراكز التي ستدعم في الصيف ولكن كل ذلك يتوقف على اختيارات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق صاحب القرار الفني الأول والأخير داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي.

Advertisements

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم ،وليد آزارو (الإتفاق السعودي) صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.