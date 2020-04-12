شكرا لقرائتكم خبر عن الأسيوطي يؤكد عدم ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي سابقاً ، بياناً صحفياً، يؤكد من خلاله عدم ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة القادمة.

وجاء البيان كالتالي ..

اتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من تواصل معى بالوسائل المختلفة سواء عن طريق الاتصالات المباشرة او عبر مواقع التواصل الأجتماعي بأنواعها كذلك المواقع الرياضية والشخصيات المرموقة فى المجال الرياضى التى تحدثت معى ولكل من طالبنى بالترشح لخوض انتخابات مجلس ادارة اتحاد كرة القدم المصري القادمة وهو الأمر الذى اسعدنى كثيرآ نظرا لثقتكم الغالية فى شخصى وهى أعلي وسام علي صدري وتواجدى فى أي منصب يفيد الكرة المصرية شرف عظيم لى ولكن نظراً لارتباطي باستثمارات رياضية متعددة .

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وتابع الاسيوطي في بيانه ، "ولحرصى الدائم على الشفافية وعدم تضارب المصالح في حالة حصولي علي اَي منصب في اتحاد كرة القدم لذلك قررت عدم الترشح لأى منصب باتحاد كرة القدم المصرى وغلق الباب نهائيآ أمام اى مطالبات للترشح مع خالص امنياتي القلبية بالتوفيق لكل المرشحين وعلي الجمعيه العمومية ان تحسن اختيار الأفضل لتصحيح مسار الكرة المصرية حتى تعود لسابق عهدها فى ريادة افريقيا ولكم جزيل الشكر والتقدير وحفظ الله مصر".