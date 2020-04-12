فيديو.. كوفي يستعيد ذكرياته بـ "أغنية" مع لاعبي الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد كوفي لاعب نادي سموحة الحالي والزمالك السابق، بعض ذكرياته مع لاعبي الفريق الأبيض خلال تواجده ضمن صفوف أبناء ميت عقبة.
ونشر لاعب سموحة علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” مقطع فيديو مع لاعبي نادي الزمالك في الطائرة وهم يغنوا سوياً، وظهر مع كوفي في الفيديو كل من محمود عبد الرزاق شيكابالا وحازم إمام ومعروف يوسف ومحمود جنش " حيث علق علي الفيديو بكلمة “ذكريات".
محمد كوفي
ووضع حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة برنامج تدريبى خاص للاعبين فى المنزل ومراقبته بشكل كامل بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق النشاط الرياضى إلى منتصف أبريل المقبل بسبب مرض كورونا فى الوقت الحالى .
كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يوم تنتهى فى نهاية شهر مارس الجارى ، إلا أنهم عادوا وقرروا مد الفترة إلى 14 أبريل المقبل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم كله
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