شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 12/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 12/4/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تأكيد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أن بطولة الدورى لم يتم إلغاؤها، بل تم تأجيلها فقط، مع التزام تجميد الأنشطة الرياضية وتوقف النشاط لمدة أسبوعين التزاماً بقرار مجلس الوزراء. وزير الرياضة: لم يتم إلغاء الدورى.. ومقترح فايلر لم تطبقه أى دولة شدد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أن بطولة الدورى لم يتم إلغاؤها، بل تم تأجيلها فقط، مع التزام تجميد الأنشطة الرياضية وتوقف النشاط لمدة أسبوعين التزاماً بقرار مجلس الوزراء. أكد الاعلامى مدحت شلبى ، انه بخير وصحة جيدة ويتواجد بين أسرته في حالة طيبة ، ولا يدرى سر الشائعات السخيفة التي تناولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى . وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الشكر لكل أطباء مصر مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل بطولي يتصدرون به الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد استطلع أحد وكلاء اللاعبين رأي حسام عاشور قائد النادي الأهلي للانتقال لسموحة في الموسم الجديد، بعد انتهاء عقده، ورفض لجنة التخطيط تجديده Advertisements شدد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، علي أنه لن يفرط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إنه يطمئن بشكل مستمر على حالة اللاعبين المصابين في الفريق. حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البرنامج الجديد للفارس الأبيض ضمن خطة تدريب لاعبى الفريق، بعد تراجعه عن المقترح حرص أحمد ياسر قائد النادي المصري البورسعيدي ، علي تفسير تصريحاته التي عن نجوم الاهلي والزمالك ، مشيراً إلي أنه لم يقصد أي اساءة لأي لاعب . اطمان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق والذي يؤدي برنامج تأهيلي عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبي منذ فترة.

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