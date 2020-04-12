شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تدريب أون لاين للاعبى المصرى تحت إشراف أخصائى التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام لاعبو المصرى البورسعيدى بإجراء تدريب اون لاين تحت إشراف الدكتور حليم أخصائى التأهيل ومخطط الاحمال بالفريق البورسعيدى فى إطار سياسة طارق العشرى المدير الفنى للفريق بوضع اللاعبين تحت الملاحظة كل فترة لمعرفة مدى استيعابهم للبرنامج الموضوع لهم من خلاله خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب وباء كورونا.

وقرر اتحاد الكرة تعليق النشاط الرياضى لمدة حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا الذى ضرب العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدى لحدوث وفيات كثيرة ، وهو ما جعل مسئولى الأندية يقومون بتجميد التدريبات أيضا لمعرفة الموقف الأخير من عودة مسابقة الدورى من عدمها.

وقام اللاعبون بأداء التدريبات على الهواء مباشرة عن طريق برنامج معين وقام الدكتور حليم بمحادثة البعض وإخباره ببعض التعليمات لتنفيذها وهو فى المنزل خلال الفترة المقبلة.

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من ناحية أخرى طالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى بالتريث فى اتخاذ القرارات خلال الفترة المقبلة وعقد جلسة طارئة عن طريق الكونفرانس مع مسئولى الأندية المتضررة من إيقاف النشاط الكروى لبحث تطورات استكمال الموسم الحالى.

واكد السقا فى تصريحات خاصة أنه من غير المقبول ان يقوم مسئولى اللجنة الخماسية المشكلة بإدارة الكرة فى مصر باتخاذ بعض القرارات الحاسمة خلال الفترة الحالية دون أخذ مشورة مسئولى الأندية التى ستقوم بتنفيذ تلك التعليمات.

وكشف قائد المنتخب الوطنى الأسبق أنه لا يجوز أن تدار كرة القدم بمصر بهذا الشكل وعن طريق سياسة الأمر الواقع واتخاذ.