شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر السعيد يحتفل بأول عيد ميلاده لابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمر السعيد مهاجم الزمالك بعيد ميلاد مولودته على طريقته الخاصة على انستجرام بوضع ايموشن خاص مع أغنية الفنانة اللبنانية نانسى عجرم "عيد ميلاد النونا".

كان عمر السعيد قد رزق بطفله العام الماضى، ويحتفل اليوم بعيد ميلادها الأول، وهو ما جعل اللاعب يقوم باحتفال خاص عبر صفحاته على السوشيال ميديا .

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واطمئن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق والذي يؤدي برنامج تأهيلي عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبي منذ فترة.

وتحدث كارتيرون مع محمد أسامة طبيب الفريق عن حالة المصابين وتحديدا محمود عبد العزيز زيزو ونتائج الأشعة التي اجراها مؤخرا، وكذلك عن البرنامج الذي يؤديه حازم امام ظهير ايمن الفريق حيث كان يعاني من اجهاد شديد وشد في العضلة الضامة قبل فترة التوقف.

واجرى محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، أشعة للاطمئنان على حالته على هامش تجهيزه للعودة إلى الملاعب، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعدما أجرى جراحة فى ألمانيا عقب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى مع الفريق، ووفقا للأشعة والفحوصات الجديدة التى أجراها زيزو للاطمئنان على حالته، سيتحدد الموعد النهائى لعودته إلى الملاعب، وذلك بعدما حرص الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على متابعة برنامج "زيزو" خلال فترة التوقف الجارية، تمهيدًا لاستعادة جهوده خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث يخوض اللاعب تأهيلاً من جراحة الرباط الصليبى التى أجراها فى شهر أكتوبر الماضى.