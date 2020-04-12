وادي دجلة عن إلغاء الدوري: لدينا أزمة بسبب الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة أن قرار إلغاء الدوري أو استمراره يحتاج لدراسة كبيرة من عدة جوانب، لافتًا إلى أن الإلغاء سيكبد الأندية خسائر فادحة.

وأشار راشد في تصريحات خاصة ليلا كورة إلى أن هناك لاعبين اجانب في وادي دجلة، مؤكدًا أن تواجدهم خارج مصر حاليًا يضع الفريق في أزمة.

وقال رئيس دجلة: "في حالة استئناف الدوري، فنحن لدينا لاعبين أجانب خارج مصر وعن عودتهم سيدخلون الحجر الصحي، فما هو الحل إذًا وقتها؟!".

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وتابع: "عدم وجود موعد لأي شيء يخص المسابقة أمر غريب، على اتحاد الكرة أن يعقد اجتماع مع الأندية لاستطلاع رأيهم حول هذا الأمر".

وأضاف: "قرار الإلغاء سينتج عنه خسائر مالية كبيرة للأندية بشأن عقود اللاعبين".

واختتم: "الاستمرار بشكل عشوائي دون تحديد موعد مسبق سينتج عنه خسائر للاعبين بسبب الإصابات التي سيتعرضون لها من ضغط المباريات".