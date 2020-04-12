الإنتاج الحربي يوضح لمصراوي موقفه من إلغاء الدوري بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ان فريقه لا يمانع إلغاء الموسم الجاري من الدوري المصري، وكذلك فلا يعارض استئنافه.

وأشار مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن صعوبة الموقف ستكمن في استمرار تلاحم المواسم من جديد في حال استئناف الموسم الجاري.

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وقال مدير الكرة في الإنتاج الحربي: "الأهم في الوقت الحالي هو الاطمئنان على صحة الجميع في مصر والتكاتف لعبور هذه المرحلة".

وأكمل: "الصعوبة تكمن في احتمالية أن يتلاحم الموسم الجاري من الدوري مع الموسم المقبل ولكن الأمر يرجع لاتحاد الكرة".

واختتم: "على اتحاد الكرة حسم القرار خلال الأيام القليلة المقبلة سواء بالاستمرار أو الإلغاء لحسم موقف الأندية واللاعبين".