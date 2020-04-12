الأهلي الأحق.. 3 نقاط في لوائح الفيفا عن توقيع فتحي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يعد انتقال أحمد فتحي من الأهلي إلى بيراميدز أول صفقة تتم في ظل الاجراءات الاستثنائية للانتقالات التي تمت في عهد فيروس كورونا، لينطبق عليها الاجراءات المؤقتة الموصى بها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيتم تطبيق النصوص التالية على صفقة أحمد فتحي الذي وقع لبيراميدز خلال الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الأهلي.

- تمدد فترة انتهاء العقود إلى نهاية الموسم الجديدة التي سيتم تحديدها.

- تؤجل بداية العقود المرغوب بتجديدها إلى بداية الموسم الجديدة التي سيتم تحديدها.

- في حال تقاطعت تواريخ المواسم الرياضية أو فترات التسجيل وفي حالة لم يتفق الطرفان على أسلوب تعاقد محدد تعطي الأولوية لما يفضله النادي الأصلي لإنهاء الموسم الرياضي مع فريقه الأساسي للمحافظة على نزاهة الموسم الرياضي.

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وتنطبق الشروط أعلاه على عقود الانتقال بكافة أنواعها.

- كما أن أيه دفعة مالية يقع تاريخ استحقاقها قبل بداية الموسم الجديدة تؤجل إلى تاريخ بداية الموسم الجديدة التي سيتم تحديدها أو إلى بداية فترة التسجيل الجديدة.

وبناء على النقاط السابقة، يمكن أن نوضح أن مصير انتقال أحمد فتحي لم يعد مرتبط بالنهاية التقليدية في 30 يونيو من كل عام، وسيكون على اللاعب البقاء مع الأهلي حتى نهاية كل مشاركاته هذا الموسم إلا إذا وافقت إدارة النادي على السماح له بالرحيل بشكل ودي.

الجانب الأخر هو أن لبيراميدز الحق في تأجيل أي دفعات مالية مستحقة إما حتى بداية الموسم المحلي الجديد أو بداية فترة التسجيل الخاصة بالموسم القادم.

ويشارك الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيله لأجل غير مسمى، كما أن بيراميدز يشارك في الكونفدرالية بنفس المرحلة من عمر المسابقة.