كعرض تلفزيوني.. إدارة بريميرليج تدرس خطة لعودة البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية انجليزية أن إدارة بريميرليج تدرس خلال الوقت الحالي إمكانية عودة البطولة في شهر يونيو أو يوليو، ليكون عرض تلفزيوني مع إمكانية إقامة كل المباريات على ستاد ويمبلي.

وقالت صحيفة "تايمز" على لسان مصدر مقرب من رئيس رابطة بريميرليج أن البطولة عندما تعود ستكون عبارة عن حدث يبث عبر التلفاز فقط، مع إقامة عدة مباريات تصل إلى 4 في يوم واحد وعلى الاستاد الوطني.

وقال المصدر في تصريحاته للصحيفة الانجليزية الشهيرة: "مع حلول شهر يونيو أو يوليو سيخوضوا المباريات فقط كحدث تلفزيوني، إذا كانت هناك إمكانية لإقامة 4 مباريات في اليوم على ستاد واحد لانهاء البطولة سيقومون بهذا الأمر."

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ويتبقى لانهاء الدوري الانجليزي 9 جولات فقط، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط من أجل حسم اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عامًا.

يحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، ويأتي من بعده مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة ومتبقي للأخير 10 مباريات على انهاء المسابقة.

وأصدرت رابطة بريميرليج قرار بإيقاف البطولة في 13 مارس المقبل، ولم يتحدد حتى الآن مصير المسابقة، غير أن الرابطة أعلنت تمديد موعد نهاية الموسم لأجل غير مسمى.