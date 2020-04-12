لاعب ريال مدريد السابق يتحدث عن تجربة بيراميدز: "كان مشروعا كبيرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز المعار إلى نانت الفرنسي، بأن مشروع بيراميدز الذي كان جزء منه في الموسم الماضي كان كبيرًا، موضحًا أن الإدارة لم تقف عائقًا أمام عودته إلى أوروبا.

وقال بينافينتي الذي تدرج في صفوف الناشئين بريال مدريد، خلال حوار نقله موقع "سبورتس فايندينج" عبر الإنترنت: "أنا ألعب حاليًا على سبيل الإعارة من بيراميدز الذي يمتلك عقدي لعامين مقبلين."

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وتابع: "لقد كان مشروعًا كبيرًا، والحقيقة أنهم جعلوا الأمور سهلة بالنسبة لي من أجل العودة إلى اللعب في صفوف أحد الأندية الأوروبية من جديد."

وأضاف: "التقيت هناك برامون دياز الذي عمل في صفوف ريفير بلات، وحصلت على خبرة عظيمة، ولا أمتلك إلا كلمات الشكر لإدارة النادي."

وانتقل بينافينتي في يناير 2019 إلى بيراميدز قادمًا من رويال شارلروه في صفقة قدرت بـ6 مليون يورو، لكنه سجل 4 أهداف وصنع 3 في 12 مباراة وتحت إعارته في الصيف لنانت حيث لعب عدد قليل من الدقائق على مدار 12 لقاء مشاركة وصنع هدفًا ولم يسجل.