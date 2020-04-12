تقارير مغربية: خالد بوطيب يقترب من الدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير مغربية، مساء اليوم الأحد، عن اقتراب الدولي المغربي خالد بوطيب، لاعب الزمالك السابق، من الانتقال إلى أحد دوريات الخليج لخوض تجربة احترافية جديدة هناك.

واوضحت هسبورت المغربية، أن هناك عددا من الأندية القطرية ابدت رغبتها في التعاقد مع بوطيب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت إلى أن اللاعب أصبح متاحا الآن لأي فريق بعد نهاية تجربته مع الزمالك الذي أقدم على فسخ عقده من جانب واحد.

وفي وقت سابق، أعلن الزمالك برئاسة مرتضى منصور فسخ التعاقد مع اللاعب المغربي فى شهر فبراير الماضى، إثر غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبى.

وكان الزمالك قد تعاقد مع المهاجم المغربي قادما من صفوف فريق ملطية سبور التركي خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية.