مدافع إنتر ميلان يقترب من الدوري الإنجليزي

اقترب الأوروجوياني دييجو جودين، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وتمثيل نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أشارت تقارير إيطالية، اليوم الأحد، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أبدى رغبته أيضاً في ضم اللاعب صاحب الـ34 عامًا،

لكن رغبة اللاعب قد تحسم وجهته إلى اليونايتد.ولم يقدم جودين المستوى المطلوب مع فريقه الإيطالي الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أتليتكو مدريد.