اخبار الرياضه

ريال سوسيداد يتراجع عن استئناف تدريباته الجماعية بضغط من السلطات الإسبانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تراجع نادي ريال سوسيداد الإسباني عن قراره باستئناف التدريبات الجماعية للفريق الأول، وذلك بعدما أعلن أمس استئناف التدريبات غدًا الاثنين.

وقرر النادي الإسباني العدول عن قراره

باستئناف التدريبات بعد ضغط من السلطات الإسبانية التي حظّرت النادي من مغبة مخالفة القوانين الصادرة للحدد من تفشي فيروس .

وكان الاتحاد الإسباني أعلن في وقت سابق تعليق كافة الأنشطة المحلية بعد تفشي فيروس كورونا، إذ أن إسبانيا تعد ثانٍ أكثر بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الغامض.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال سوسيداد يتراجع عن استئناف تدريباته الجماعية بضغط من السلطات الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا