ريال سوسيداد يتراجع عن استئناف تدريباته الجماعية بضغط من السلطات الإسبانية

تراجع نادي ريال سوسيداد الإسباني عن قراره باستئناف التدريبات الجماعية للفريق الأول، وذلك بعدما أعلن أمس استئناف التدريبات غدًا الاثنين.
وقرر النادي الإسباني العدول عن قرارهباستئناف التدريبات بعد ضغط من السلطات الإسبانية التي حظّرت النادي من مغبة مخالفة القوانين الصادرة للحدد من تفشي فيروس كورونا.
وكان الاتحاد الإسباني أعلن في وقت سابق تعليق كافة الأنشطة الرياضية المحلية بعد تفشي فيروس كورونا، إذ أن إسبانيا تعد ثانٍ أكثر بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الغامض.
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