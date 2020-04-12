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الاتحاد الجزائري يشكل لجنة لبحث تداعيات كورونا على الرياضة

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 أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، تشكيل لجنة خاصة لبحث تداعيات أزمة الراهنة على والكرة، والتوقعات بشأن مرحلة ما بعد كورونا من التأثيرات كافة.

 أكد الاتحاد عبر بيانه أن اللجنة ستتحدد مهامها في تنظيم عملية استئناف النشاط مرة أخرة بعد انتهاء الأزمة الحالية، والتكفل بكامل الترتيبات، وأن يكون

الثلاثاء المقبل موعد أول اجتماع للجنة عبر تقنية الفيديو.
 ومددت الجزائر فترة الإيقاف الرياضي في البلاد بسبب ، في الوقت الذي تتم فيه المناقشات لتوقيتات العودة بعد تأكيدات الفيفا على استئناف الموسم.
 
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