الاتحاد الجزائري يشكل لجنة لبحث تداعيات كورونا على الرياضة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، تشكيل لجنة خاصة لبحث تداعيات أزمة كورونا الراهنة على الرياضة والكرة، والتوقعات بشأن مرحلة ما بعد كورونا من التأثيرات كافة.

أكد الاتحاد عبر بيانه أن اللجنة ستتحدد مهامها في تنظيم عملية استئناف النشاط مرة أخرة بعد انتهاء الأزمة الحالية، والتكفل بكامل الترتيبات، وأن يكون