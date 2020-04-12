ليونيل ميسي يوجه رسالة إلى الطواقم الطبية في العالم

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، رسالة شكر إلى الطواقم الطبية حول العالم على خلفية محاربة فيروس كورونا الغامض.

وكتب قائد برشلومة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، " بالأمس انتهى أسبوع العاملين في

مجال الصحة العالمية ، وأود مع منظمة اليونيسف أن أعرب عن امتناني العميق للعمل الذي يقومون به".وأضاف " الأبطال المجهولون الذين يتحملون أيامًا وليالٍ طويلة بعيدًا عن عائلاتهم ، بحيث يمكن لأفرادنا أن يكونوا آمنين من فيروس كورونا".وأتم "استمرار التزامهم النبيل برعاية المرأة الحامل والحفاظ على حماية الأطفال والمراهقين رغم كل شيء".

يذكر أن فيروس كورونا تفشى في مختلف بلدان العالم وخلّف العديد من الضحايا تجاوزت 100 آلف إنسان وأكثر من مليون ونصف إصابة حتى الأن.