نادى جزيرة الورد يدعم مستشفيات جامعة المنصورة بـ 2 مليون جنيه لمواجهة كورونا

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وفدًا من مجلس إدارة نادي جزيرة الورد برئاسة طارق عبد الهادي، لتقديم تبرع مالى قدره 2 مليون جنيه.

ويأتي ذلك بعد موافقه وزير الشباب الرياضه لدعم مستشفيات جامعة المنصورة والتي تعد إحدى قلاع الطب في جمهورية مصر العربية و نواة الأبحاث العلمية المتميزة و حرصا من النادى علي تقديم الدعم و التطوير لها بتوفير عدد من المستلزمات الطبية والأجهزة التي تحتاجها

لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة لكل المواطنين وإيمانا من نادي جزيرة الورد بأهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات والكيانات الوطنية الكبرى في مساعدة الدولة لمواجهة التحديات في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح محمد سعد عبدالله ، عضو مجلس إدارة نادى جزيره الورد ، إن تفعيل المسئولية المجتمعية للنادي كأحد القلاع الرياضية الكبرى

في المجتمع هي جزء أساسي من رسالة النادي التنموية للمساهمة في خلق مجتمع صحي مترابط، وتعزيزًا لمفهوم المبادرات المجتمعية، باعتبارها ثقافة ترفع من إنسانية الفرد، وتزيد من اندماجه في المجتمع كما انها احد أهم ركائز استراتيجيات المؤسسات الخدمية الكبرى في المجتمع وسلم مجلس إدارة جزيرة الورد ، قيمة التبرع بشيك مقبول الدفع للدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، بحضور الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة والدكتور الشعراوي كمال موسى مدير المستشفى الجامعي والدكتور خالد الطوخي نائب مدير الستشفى و مدير مستشفى النقاهة.