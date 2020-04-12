برشلونة يترقب وضع كومان مع بايرن ميونيخ

وضع نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي كينجسلي كومان جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، في دائرة المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، أن قيمة كومان المادية ستكون مناسبة لبرشلونة حال الرغبة في إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن النادي الإسباني وضع اللاعب في قائمة الأولويات حال فشل ضم البرازيلي

ويرتبط كومان بتعاقد مع فريقه بايرن ميونيخ حتى يونيو 2023، وبدأت إدارة البافاري أخيراً التفاوض مع اللاعب الفرنسي لإقناعه بتمديد تعاقده بعد تلك الفترة.

قيمة كومان المادية ستكون مناسبة لبرشلونة حال الرغبة في إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن النادي الإسباني وضع اللاعب في قائمة الأولويات حال فشل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، ومهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز.ويرتبط كومان بتعاقد مع فريقه بايرن ميونيخ حتى يونيو 2023، وبدأت إدارة البافاري أخيراً التفاوض مع اللاعب الفرنسي لإقناعه بتمديد تعاقده بعد تلك الفترة.

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