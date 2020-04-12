برشلونة يترقب وضع كومان مع بايرن ميونيخ

وضع نادي برشلونة الإسباني، الفرنسي كينجسلي كومان جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني، في دائرة المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، أن
ويرتبط كومان بتعاقد مع فريقه بايرن ميونيخ حتى يونيو 2023، وبدأت إدارة البافاري أخيراً التفاوض مع اللاعب الفرنسي لإقناعه بتمديد تعاقده بعد تلك الفترة.
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