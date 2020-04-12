تقارير مغربية تكشف مصير حميد أحداد مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية موقف حميد أحداد لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، من العودة إلى نادي الزمالك بعد انتهاء إعارته.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن عودة حميد أحداد إلى

الزمالك في الموسم المقبل، تبدو صعبة في ظل تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري إلى ثلاثة فقط.

وأشارت الصحيفة أن الأيام المقبلة ستشهد

مفاوضات بين ناديي الزمالك والرجاء للاستقرار في مصير حميد أحداد في الموسم المقبل.

وانضم حميد أحداد إلى نادي الزمالك في صيف 2018 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، لكن إدارة القلعة البيضاء قررت إعارة اللاعب في الصيف الماضي إلى الرجاء البيضاوي المغربي.