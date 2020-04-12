كشفت تقارير صحفية موقف حميد أحداد لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، من العودة إلى نادي الزمالك بعد انتهاء إعارته.
وأفادت صحيفة المنتخب المغربية في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن عودة حميد أحداد إلىالزمالك في الموسم المقبل، تبدو صعبة في ظل تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري إلى ثلاثة فقط.
وأشارت الصحيفة أن الأيام المقبلة ستشهدمفاوضات بين ناديي الزمالك والرجاء للاستقرار في مصير حميد أحداد في الموسم المقبل.
وانضم حميد أحداد إلى نادي الزمالك في صيف 2018 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، لكن إدارة القلعة البيضاء قررت إعارة اللاعب في الصيف الماضي إلى الرجاء البيضاوي المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير مغربية تكشف مصير حميد أحداد مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.