أبو جبل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي من المنزل

واصل محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك تدريباته المنفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضية .
ويسعى أبوجبل للحفاظ على لياقته ووزنه بأداء برنامج تدريبى خاص موضوع له من عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك للتدريب فى المنزل بناء على قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى حتى
ويمر محمد أبوجبل بأفضل فتراته الكروية بعد سلسلة ناجحة من المباريات خاضها مع فريق الزمالك نجح من خلالها التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى ، ثم الفوز على الأهلى وتحقيق السوبر المحلى .
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