تبرع النجم المالي سيدو كيتا لاعب برشلونة الإسباني السابق، بمواد غذائية للمتضررين من تفشي فيروس كورونا في بلده مالي. وغرد سيدو كيتا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بصور المواد الغذائية التي تبرع بها إلى المتضررين من تفشي فيروس كروونا. كروونا. وتبرع لاعب المنتخب المالي السابق بمواد غذائية لـ 600 عائلة بقيمة مالية بلغت 30 مليون فرانك إفريقي، تضمنت المواد الغذائية أطنان من الأرز والقمح والسكر والزيت. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نجم برشلونة السابق يتبرع بمواد غذائية لمتضرري فيروس كروونا في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.