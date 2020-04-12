أحمد عيد عبدالملك يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده

هنأ أحمد عبد الملك لاعب الزمالك الأسبق مؤمن زكريا لاعب الأهلى بعيد ميلاده بهدف زملكاوى عندما كان زكريا لاعبا بصفوف القلعة البيضاء. وقام عبد الملك بنشر فيديو عبر صفحته الخاصة على انستجرام خلال لقاء جمع الزمالك ودمنهور باستاد دمنهور وقام هو بعمل عرضية من الجانب الأيمن بعدما مر من لاعبين من مدافعى الفريق البحراوى ويرسل عرضية متقنة يستلمها مؤمن زكريا ويضع هدف عالمى فى سقف الشبكة محرزا هدف التقدم للفريق الزملكاوى . الجانب الأيمن بعدما مر من لاعبين من مدافعى الفريق البحراوى ويرسل عرضية متقنة يستلمها مؤمن زكريا ويضع هدف عالمى فى سقف الشبكة محرزا هدف التقدم للفريق الزملكاوى .

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