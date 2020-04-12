ما هي فترة سوق الانتقالات الثالثة التي اقترحها الفيفا؟ .. وهل سيتم تطبيقها للمرة الأولى “تاريخيًا”؟ بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

وساهمت جائحة “كوفيد 19” في تعطيل كرة القدم “عالميًا” مما سبب مشاكل في مواعيد ورزنامة الموسم الكروي في أوروبا وخارج أوروبا، وهو ما سيضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأجراء الكثير من التعديلات، أبرزها تلك التي تتعلق بفترات الانتقالات.

وأعلن “الفيفا” مزيد من المرونة فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، وأشار إلى إمكانية وجود فترة انتقالات “ثالثة” بصفة استثنائية.

وتقتصر انتقالات اللاعبين على فترتين: الأولى هي فترة الانتقالات بين كل موسمين متتاليين، ولا يسمح بامتدادها أكثر من 16 أسبوعاً، والأخرى في منتصف الموسم ولا يسمح بأن تجتاز فترة الشهر الواحد.

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ما هي فترة سوق الانتقالات الثالثة ؟

وستحدث فترة الانتقالات الثالثة المتحدث عنها في وقت “استثنائي”، وهو ما كشف عنه “جيمس كيتشنج” مدير لوائح “الفيفا” الذي ألمح للمرة الأولى عن تلك الفترة الثالثة، التي سوف تساعد الأندية وستنقذ الوضع، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الذين تنتهي عقودهم بشهر يونيو.

وقال كيتشنج لقناة ألمانية «ما يمكن أن نراه الآن في هذه الأزمة أن الاتحادات قد تفتح المجال أمام فترة انتقالات ثالثة إضافية، سنتعامل بمرونة مع هذا إذا كان الوقت الإجمالي للانتقالات لا يزيد على 16 أسبوعاً».

كما أن انتقالات اللاعبين المقررة وفق صفقات الصيف هذا العام، يجب أن تبدأ بعد انتهاء الموسم فعلياً، ورغم هذا لا يمكن لـ”الفيفا” أن يقدم أي تحديدات، وقال الشخص ذاته «علينا أن نعترف بأن الأولوية دائماً لقوانين العمل في كل بلد، واستقلال الأندية واللاعبين في قراراتهم».

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر مؤخراً عدة توصيات تتعلق بعدم اعتماد انتهاء عقود اللاعبين في شهر يونيو، ومد المدة حتى نهاية الموسم الحالي، والذي لا يعرف أي شخص متى سوف ينتهي!!