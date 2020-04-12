بدأ فريق “تشيلسي” الإنجليزي في البحث عن متوسط ميدان دفاعي من أجل تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المُقبل، لخلافة “نجولو كانتي” الذي اقترب من مغادرة قلعة “ستامفورد بريدج”.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن تشيلسي وجد ضالته في “ديكلان رايس” لاعب وست هام يونايتد البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يعد من الأصدقاء المقربين لـ “ماسون مونت” لاعب البلوز الحالي.

ولاقى “رايس” اهتمامًا كبيرًا من العديد من الاندية في الفترة الماضية بعدما تألق بشكل لافت مع وست هام، لينضم إلى منتخب إنجلترا، ومن ضمن الفرق التي ترغب في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المُقبل “مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد“، ولكن من الواضح ان اللاعب في طريقه إلى العودة إلى “تشيلسي” من جديد.

Advertisements

ديكلان رايس يُرحب بعرض تشيلسي

وأعطى “ديكلان رايس” اليوم تلميحًا يشير إلى قرب إنتقاله إلى تشيلسي، من خلال الإعلان عن رغبته في لم شمله من جديد مع صديقه المُقرب “ماسون مونت” على مستوى الأندية بعيدًا عن منتخب إنجلترا، حيث تزامل اللاعبان في صفوف أكاديمية تشيلسي منذ الصغر، ولكن “رايس” لاعب خط الوسط الدفاعي، انضم بعد ذلك إلى وست هام في 2015 عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

وقال رايس لموقع Copa90، :”نعم، أود أن ألعب مع مونت على مستوى النادي مرة أخرى، هذا شيء قلناه دائمًا ونحن أطفال، وهو ان نلعب مع بعضنا البعض بشكل دائم سواء في النادي او على المستوى الدولي، ولكن من الواضح أنك لا تعرف أبدًا ما الذي سوف يحدث في المستقبل، هناك مسارات مختلفة وأشياء من هذا القبيل”.

ومن جانبه كشف توني والد ماونت: “ماسون وديكلان لقد كانا ولا يزالان دائمًا صديقان حميمان. حتى أنهم ذهبوا في عطلة صيفية معًا في عام 2018، ويتحدثان مع بعضهما البعض طوال الوقت، وعندما تم إطلاق سراح ديكلان من تشيلسي في سن الرابعة عشرة من عمره، شعرنا جميعًا بالدمار. وماسون بكى كثيرًا”.