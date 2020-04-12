والدة نيمار تتزوج من شاب أصغر من نجلها .. ومواقع التواصل لا ترحم

والدة نيمار تتزوج من شاب أصغر من نجلها يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو ما أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، بسبب الطريقة التي استقبل بها نجم باريس سان جيرمان الخبر.

وأعلنت “نادين جونكالفيس” والدة نيمار البالغة من العمر 52 عامًا، أنها تواعد “تياجو راموس” 22 عامًا، لاعب سابق غير مشهور في البرازيل، وهي علاقة تابعتها الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وأشعلت ردة فعل نيمار على خبر الزواج المحتمل فضلول المتابعين، حيث رحب صاحب الـ27 عامًا بقصة الحب “الغريبة”، وكتب عبر حساب والدته كلمات تشجيع، كما نشر صورًا مع خطيب والدته، على الرغم من أنه أصغر منه بسنوات.

وأعطى مهاجم باريس سان جيرمان موافقته على علاقة والدته الجديدة، بصورة جعلت متابعيه على مواقع التواصل يندهشون، مع فارق السن الواضح في الصور بين والدته وخطيبها، وقال البرازيلي مباركًا القصة “كوني سعيدة أمي .. أحبك”

يذكر أن والدة نيمار معروفة بعلاقاتها المتعددة، وفي كل مرة يرحب اللاعب الشهير بتلك العلاقات، من أجل رؤية والدته سعيدة، وهي التي انفصلت عن والده منذ سنوات، وعلى الرغم من قرب نيمار من والده ووكيل أعماله، إلا أنه يحافظ على ارتباطه مع والدته.