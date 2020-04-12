لعب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني “دييجو أرماندو مارادونا” بين صفوف نادي بوكا جونيورز عام 1981، قبل ان يبدأ رحلته الأوروبية عبر بوابة برشلونة عام 1982، وفى عام 1995 قرر ان يختتم مسيرته الكروية بقميص بوكا جونيورز، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع بوكا جونيورز.

في 20 فبراير 1981 حقق مارادونا حلمه، وانتقل في صفقة تاريخية إلى بوكا جونيورز مقابل 4 ملايين دولار، وبعد أقل من خمسين يومًا، لعب الموهوب الأرجنتيني أول “سوبر كلاسيكو” في مشواره، عندما شارك في مواجهة بوكا أمام ريفر بليت في العاشر من أبريل، وقاد فريقه الجديد لاكتساح غريمه بثلاثية نظيفة، بعدما تلاعب بمدافعي ريفر بليت المخضرمين ألبرتو تارانتيني وأبوالدو فيلول وسجل هدفًا تاريخيًا.

ثم بدأت الدراما مبكرًا في مشوار مارادونا، حيث لم يتمتع بعلاقة طيبة مع “سيلفيو مارزوليني” مدربه في بوكا جونيورز، إلا ان أزماتهما لم تمنع تتويج فريقهما بالدوري الارجنتيني، لكنها عجلت برحيل الفتى الذهبي عقب موسم وحيد.

اتجه مارادونا للتدريب عام 1994 برفقة “كارلوس فرين” زميله السابق في أرجنتينوس جونيورز، وبدأ مشواره كمدرب بقيادة فريق مانديو دي كوريانتس، قبل تجربة جديدة مع ريسينج كلوب في العام التالي، لكنه قرر العودة لملاعب كرة القدم عام 1995 ليختتم مسيرته الكروية بقميص الفريق الذي عشقه منذ الصغر، حيث لعب حتى عام 1997 بصفوف بوكا جونيورز، قبل أن يعلن عن انتهاء مشواره مع الساحرة المستديرة بشكل نهائي.

فيديو جميع أهداف دييجو أرماندو مارادونا مع بوكا جونيورز